國內疫情趨緩，使得防疫旅館也逐漸閒置，根據交通部觀光局統計至10月26日，防疫旅館已設置逾2萬6千間房，但使用率僅約56％。不過因明年春節返台民眾訂房不易，觀光局將鼓勵旅宿業加入防疫旅館行列，刻正修法延長補助期限。

觀光局表示，近期經了解發現明年春節前訂房不易，部分地區已滿房，由於觀光局10月初即函請並協調各地方政府積極加速輔導業者投入增加量能，並持續掌握防疫旅宿供需狀況；觀光局局長張錫聰再次呼籲旅宿業者踴躍加入防疫旅館，為防疫共盡一份心力。

觀光局表示 ，為減輕防疫旅館清潔消毒等防疫人力、資材等成本負擔，並增加旅宿業者加入防疫旅館誘因，去年4月初即訂有「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，原訂實施至今年底；目前正修正要點，將延長補助期限，持續補助加入防疫旅館的業者。

張錫聰表示，防疫旅館業者除可獲得政府補助，因居家檢疫旅客客源近期均維持在5、6成之間，尚屬穩定，除可提升旅館住房率，增加收益，同時並可提升旅宿業者公益形象。