台東縣環保局鼓勵民眾踴躍檢舉烏賊車，只要為有效案件每件可獲300元獎勵金，另大型車加碼贈送獎勵品；環保局指出，2018年檢舉數為29件，今年截至目前僅3件，顯示車輛污染排放黑煙情形已大幅減少。

烏賊車檢舉辦法始於1999年頒布實施，環保局指出，2017年及2018年因加強宣導民眾檢舉及增加檢舉獎勵品，民眾檢舉案件數提升，分別為17件及29件，自2019年後檢舉數逐年減少，皆為個位數。

台東縣府表示，民眾如發現有污染疑慮的車輛，得以書面、網路或電子郵件敘明車號、車輛類型，例如大型車或小型車、發現時間、地點及污染事實的照片或影片，留下基本資料後向環保局檢舉，案件經審查超過法定排煙不透光率標準以上者，即可領取獎勵金及獎勵品，對於民眾檢舉資料也均依法保密。

環保局指出，烏賊車容易產生大量致癌的有害物質，民眾若發現前述情形，可撥打檢舉電話0800-066666或上檢舉網站（http：／／polcar.epa.gov.tw），並呼籲主應定期注意車輛維護保養工作，目前環保署也有汰換高污染車輛的補助，歡迎民眾多加利用。

此外，為確保民眾健康，環保局每年均持續加強路邊攔查檢驗工作，在查獲或受理檢舉後，依法通知車輛限期改善，確實削減車輛污染行為。