大安醫院4日開始進駐新竹縣婦幼館，協助民眾接種疫苗，現場還有行動漢堡車，提供給醫護、工作人員享用。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣大安醫院4日開始進駐新竹縣婦幼館，為參加莫德納專案的民眾接種疫苗，為了放鬆民眾心情、提升疫苗覆蓋率，院方還安排音樂演出、馬匹陪伴，舒緩接種疫苗民眾的心情，現場甚至還有行動漢堡車，透過現做美食提供給醫護、工作人員享用。

新竹縣長楊文科表示，大安醫院4日開始前往新竹縣婦幼館，協助民眾接種新冠肺炎疫苗，楊文科呼籲，接種疫苗是讓疫情趨、防疫管制降級的最佳方法，請尚未接種疫苗的民眾，盡速前往接種，提高疫苗的覆蓋率，使社區防疫網更加完善。

大安醫院院長謝煒銘表示，此次專案為莫德納疫苗，開放800人報名，由於醫院自創精準抽藥台，讓醫護抽取藥液更加有效率，儘管800人報名，實際施打人數可達900人，為「客家打法2.0版」。

為了使民眾放鬆接種疫苗的心情，現場安排薩克斯風表演，戶外場地也與馬場業者合作，開放2匹馬與民眾合影、餵食。醫院也安排行動漢堡車，使醫護人員、工作人員在休息時間，可以透過美食放鬆心情。

新竹縣衛生局表示，完整接種2劑疫苗可獲得完整保護力，降低罹患新冠肺炎的風險、嚴重程度，因此呼籲民眾仍盡速接種疫苗，並於日常落實個人防疫，戴口罩、勤洗手、維持社交距離仍不可少。