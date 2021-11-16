春節入境專案提供完成2劑疫苗接種且滿14天入境者可用「7+7」檢疫方案，前7天住集中檢疫所或防疫旅館，後7天居家檢疫，中央流行疫情指揮中心剛剛宣布，將兩階段分流預訂，第一階段為明早11/17（三）上午10點，開放『12/14～12/31入住者』線上訂房及刷卡。第二階段，11/23（二）10點開放全時段『12/14～2/5入住者』線上訂房及刷卡。

集中檢疫所將於11月17日上午10時預訂，預計共釋出2萬1600間房，共分六梯次釋出，每梯次釋出3600間。

指揮中心表示，申請自費入住集中檢疫所之民眾，可登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw)，每人每日新臺幣(下同幣值)1500元整，12歲以下幼童與父(或母)同住一室者，則不另外收費。檢疫者入境後，將引導自費搭乘防疫計程車，直接前往集中檢疫場所接受檢疫，地點依指揮中心統一分派為主，個人無法選定檢疫所。解隔離時，請自行安排計程車(費用自付)或由家屬自行接回。

指揮中心表示，檢疫房間以1人1室為原則，如需有人陪伴或照顧者，例如嬰幼兒、老年人者，照顧者至多1人，非1人1室者於檢疫房間內應確實佩戴口罩。檢疫者活動範圍以自己的檢疫房間為限，未經許可不可離開自己的檢疫房間或進入其他檢疫者房間，且必須於自己的房間內用餐，倘違反規定未經許可離開自己的檢疫房間，將依法處以罰鍰。