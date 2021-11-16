民進黨立委邱泰源今與多個醫師公會舉行「全球疫情期間全民配合政府 共同合作阻疫情，維護健康好生活」記者會。台大兒醫院長黃立民指出，疫情期間，民眾的免疫長期未被病毒激發，形成免疫負債。因此呼籲高風險民眾盡快施打COVID-19、流感及肺炎鏈球菌疫苗。

邱泰源表示，全球COVID-19疫情未解除，而季節性流感流行期將至，侵襲性肺炎鏈球菌感染症也伺機而動。提醒全民，在全球疫情期間要配合政府，主動接種疫苗，共同合作阻疫情，維護健康好生活，全面提升保護力。

邱泰源表示，流感流行有明顯季節性特徵。在臺灣，流感一般約於11月開始，疫情就會上升，至隔年農曆春節前後達到高峰。由於流感疫苗大約要2週才能發揮效果，因此歷年來多在10月開打，今年度公費流感疫苗已開打，提醒符合資格和有需要的民眾盡速與家庭醫師討論接種疫苗規劃。

黃立民引述國外知名期刊訪問，全球各地有2／3的感染科專家預估，今年冬天流感恐反撲。因為受COVID-19疫情影響，全球已連續2年流感與肺炎人數降低，民眾的免疫長期未被病毒激發，形成免疫負債。因此呼籲高風險民眾盡快施打COVID-19、流感及肺炎鏈球菌疫苗。

黃立民對於台灣近期COVID-19疫苗的緩打潮也表示，台灣疫情相對平靜確實是一大因素，口服抗病毒藥的研發、疫苗副作用、其他疫苗的接種和預約系統等也有影響。不過整體而言，接種疫苗還是利大於弊，可降低重症及死亡率，建議民眾還是要主動接種疫苗。