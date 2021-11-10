台北車站知名「借錢哥」重出江湖！1名網友爆料在北車遇到借錢哥，對方一上前攀談就要借8600元，還稱因錢包不見，想要「包計程車來回屏東老家」，甚至想拉網友到一旁好好談，所幸後來遭微風廣場人員制止，該網友也拒絕借錢；據了解，借錢哥已在北車20年，專挑落單婦女借錢，前科累累，讓警方相當頭疼。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，「我剛剛遇到了」，他說日前經過台北車站微風廣場遇到1名男子搭訕，對方走向他並自稱也是原住名，還直接邀請握手，對方接著就說皮包掉了，手機也沒有網路銀行，希望向他借「8600元」要包計程車來回屏東、台北，並說明天就會還。

小心! "借我100好嗎" 北車借錢哥出沒

1名網友爆料在北車遇到借錢哥，對方一上前攀談就要借8600元，還稱因錢包不見，想要「包計程車來回屏東老家」，甚至想拉網友到一旁好好談。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，他當下向男子說這金額太誇張了，要對方向警方求助，對方則改口希望能在台北住一晚，要求他領錢，之後男子甚至將他帶到一旁好好談，而正當他被對方慢慢帶遠時，微風廣場的人員這時大喊「詹先生，很晚了，你還不回家」，最後他以趕高鐵為由才逃離對方，他事後詢問才得知對方是北車知名的「借錢哥」。

據悉這名赫赫有名的「借錢哥」早在20年前就在北車出沒，每次都以身上錢花完、沒錢回家為由向路人借錢，專找落單婦女下手，詐騙足跡遍布全台；2017年曾被爆出他已被法辦過8次，民眾都說「如果不給，他就一直纏著人家，人家走他也一直跟著人家走」，因罪責不重，借錢哥屢次現身騷擾民眾，也讓警方相當頭痛。