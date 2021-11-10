被譽為台鐵最美區間車的EMU900區間車今年4月才投入營運，上路沒幾個月，11月8日上午遇雨時卻發生車廂內漏水，讓乘客傻眼，也讓喊改革的台鐵臉上無光。台鐵調查後發現，漏水並非雨水滲入，而是空調的排水孔過小而阻塞，造成集水盤冷凝水從風口溢出，大陸製空調疑為漏水禍首，台鐵局將在1個月內提出報告與改善對策。

台鐵1142次區間車8日上午通勤尖峰，突然發生車頂漏水，讓車內乘客相當傻眼，質疑新車為何會發生離譜問題。台鐵當天會同製造商樂鐵公司進行調查，原以為漏水與當時外頭下雨有關，結果是空調蒸發器集水盤因排水孔過小堵塞，冷凝水無法排出，溢出到車廂回風口，而該設備為大陸製。

台鐵局回應，EMU900購車案有在招標文件中明確禁止大陸廠商投標，主要設備也限GPA會員國才能提供（大陸非屬GPA會員國)，不過空調設備非屬主要設備，故不受合約限制。

台鐵解釋，招標期間多有廠商提出疑義，若所有設備均需由GPA會員國提供，將造成採購困難。而EMU900型新車所使用的空調機，均已通過相關型式測試及例行測試，且由第三方獨立驗證及認證單位進行驗認證，符合相關規範。

台鐵表示，已要求原廠於1個月內針對目前所有已交付車輛進行全面檢查，提出專案檢討分析報告及徹底改善對策。

立委林俊憲批評，台鐵新車購置與汰換計畫，總預算600多億元，但這2年不只執行率低，新車買來還漏水，以前台鐵說沒錢辦事，現在花那麼多錢買來的車卻發生漏水。

立委李昆澤也認為，台鐵新車漏水，是讓民眾對台鐵新車的期待，潑了一臉冷水。