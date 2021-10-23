《落實食農教育，解決原鄉農業問題》 質詢農委會 ～高金素梅

無黨籍立委高金素梅20日質詢農委會主委陳吉仲，指出有25個原住民鄉鎮因無農會而缺乏資源、原住民農民缺乏農會輔導、農業政策有違《食農教育法》目標，並提出農委會修改方針。陳當場承諾，會達成「無農會的原鄉，由鄉公所彙整農業需求供農委會參辦解決」、「因地制宜，檢討修正補助標準」、「原鄉、偏鄉食農教育推動方案」三件事。

高金素梅質詢陳吉仲時指出，原住民地區有30個山地鄉，其中有25個鄉鎮沒有農會，其隸屬於鄰近鄉鎮的地區農會，當農會拿了農委會的資源卻不補助原住民鄉的農民時，導致政府資源無法達到這些地區。

高金素梅提到，原住民鄉的公所因沒有農委會資源，無法成為公所輔導的基層產銷班，且農委會對農民的所有補助項目，也都是根據平原地區的農業狀況來訂定，原住民鄉保留地共75271公頃，他們也負責農糧的生產，但卻像孤兒一樣，從生產設施到農產銷售都要自己來，缺乏農會的輔導 。

高金素梅再指出，農委會要推動「食農教育」，但農業政策所反映出來的，卻是對那25個原住民鄉鎮產地現況、農民需求的不了解，有違《食農教育法》的目標。

綜上述三點，高金素梅要求農委會答應「原鄉公來執行推動農業政策」、「因地制宜，檢討修正補助標準」、「原鄉、偏鄉食農教育推動方案」三件事。陳吉仲當下就答應第二、三點；至於第一點，陳表示，礙於法規農民健康保險必須由農會來辦，部分補助農委會也無法補助鄉公所，故他希望高金能同意，將第一點修改為「在25個原鄉中，只要原住民有組成產銷班、合作社，由鄉公所彙整、農委會協助」。高金則對陳的回應相當滿意，不斷大力點頭表示肯定。