儘管美股大漲，標準普爾、那斯達克指數都創新高，台股今(29日)開高走低，終場加權指數收在16987.41點，下跌54.22點，跌破季線，也失守萬七大關，成交值3449億元，外資連2賣，今再大砍台股115.2億元。

台股今日收日線、周線及月線，周線連4紅，本周上漲98.67點，月線收小紅，累計10月上漲52.64點。

三大法人合計賣超115.95億元，其中，外資連續2個交易日賣超，今再賣超115.2億元，自營商同步賣超1.78億元，投信則是買超1.02億元。

蘋果財報表現不如預期，蘋概三王的台積電今以平盤開出後，雖曾一度奮力上漲1元，但隨即翻黑，股價一度下跌6元至589元，跌逾1%，終場收在590元；鴻海收在今日最低點107元，跌幅1.38%；大立光則在平盤2070元上下搖擺，終場以平盤作收。

元宇宙概念股宏達電雖然列入第2次處置股，撮合時間拉長到每20分鐘一次，臉書公司(Facebook)宣布改名為Meta，並將拓展虛擬實境(AR)技術，讓元宇宙的願景又往前邁進一步，宏達電股價開低走高，午盤再度攻上漲停價65.6元。

航運類股今逆勢上揚，長榮午盤過後一度重返百元大關，終場收在99.5元，漲幅6.76%，陽明收在96.5元，漲幅6.51%，萬海以160元作收，漲幅4.23%，推升類股指數上漲4.34%。