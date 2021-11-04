台股今天跳空開高，盤中一度上漲97點、衝上17219.65點，隨航運及電子股走弱，指數至11時30分左右翻黑，終場跌43.3點，收17078.86點，跌幅0.25%，守住5日線約17065點和萬七關卡，成交值新台幣3084.19億元。

各類股表現疲弱，電子股跌0.27%，金融股跌0.04%，航運股跌0.74%，鋼鐵股跌0.61%。

電子權值股台積電終場下挫0.84%，收587元；聯電跌1.01%，收在58.6元；鴻海開高震盪，終場小漲0.47%，收108元；元宇宙概念股宏達電下挫5.9%，收在67元。

航運貨櫃三雄開高走低，長榮、陽明翻黑，終場下跌2.23%、2.3%，收109.5元、106元；萬海守住紅盤，收174.5元，漲1.75%。

永誠投顧分析師蘇建豐指出，近期資金輪動導致盤勢震盪，先前漲多的強勢股由電子族群領軍，目前包括IC設計、矽智財、電動車、元宇宙概念股等都稍作休息，資金轉進低位階族群。（編輯：張均懋）1101104