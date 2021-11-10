美國特斯拉股價大跌，受到牽連的韓國汽車類股以及電池業者因而疲弱，加上其它科技業者下跌，10日韓股收2930.17點，跌32.3點或1.09%，創10月12日以來最低收盤價。同時，韓元貶值，公債殖利率則表現不一。

三星電子跌0.43%，SK海力士跌0.46%，電池業者LG化學跌3.9%，現代汽車也跌2.11%。外資賣超207億韓元，約0.17億美元。

在特斯拉股價創14個月以來最大單日跌幅，因市場擔心創辦人馬斯克將大舉脫手股票，故搶先一步拋售手中持股。

韓國政府10日指出，至10月為止，當地的人力市場已連續8個月職缺都一直在增加，代表景氣復甦持續走在正軌上。至於韓國10月失業率則年減0.9%並降至2.8%，創過去8年以來，最低的10月紀錄。

美元兌韓元在1180.9價位附近，韓元貶0.31%。2021年迄今，韓元兌美元已貶8%。

韓國3年期公債殖利率漲0.2基本點至1.867%，10年的則跌0.2個基本點至2.292%。