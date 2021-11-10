大陸股市下跌，上證指數10日低收14點，失守3500點，終止連升二日，兩市成交合計為人民幣（下同）1.08兆元。
香港信報報導，上證指數10日早段受壓，最多跌58點，跌幅為1.67％，低見3448點，隨後跌幅略收窄，全日收報3492點，跌14點，跌幅為0.41％，成交額為4431.13億元。
深成指開低走低，最多跌269點，跌幅為1.85％，低見14302點，全日收市報14515點，跌56點，跌幅為0.38％，成交額為6370.63億元。
滬深300指數收報4821點，跌25點，跌幅為0.53％，創業板指數報3399點，跌10點，跌幅為0.3％。
各類股普遍走軟，煤炭、有色金屬股跌逾1％，電力、化工、金融股偏軟，房地產、鋼鐵股靠穩。
大陸通膨回升至13個月高位，統計局公布，10月份消費者物價指數（CPI）年增1.5％，較9月升0.8個百分點，高於市場預期年增1.4％。大陸10月生產者物價指數（PPI）年增13.5％逾26年高，升幅較9月擴大2.8個百分點，並高於市場預期增幅12.3％。
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