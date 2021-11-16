台北市15日推出敬老及愛心卡儲值金1500元，但在15日上午陸續傳出部分長輩及身心障礙者靠卡後無法儲值，社會局緊急盤點資訊系統內合格卡號後，有近1萬筆的合格卡號缺漏；社會局長周榆修表示，目前社會局已全面補正缺漏卡號，17日上午9點就可靠卡儲值。

周榆修強調，社會局也全面啟動「緊急服務專線」，民眾若這段期間靠卡儲值仍有相關疑義，可於上班時間早上08點30分至下午5點30撥打「台北市政府社會局服務專線1999轉1678、1679（敬老卡）或1999轉2267、2268（愛心卡）」，也可以透過「12區公所或1999台北市民當家熱線」留下您的問題及相關資訊。

周榆修表示，截至16日下午1點，敬老、愛心卡儲值約18萬靠卡成功領取1500元，逾2.7億元成功儲值至敬老卡及愛心卡，民眾反應相當熱烈；周強調，敬老、愛心儲值方案，靠卡時間為12月31日止，且儲值金1500元消費無使用期限，不過缺漏的卡號由系統統一處理補正，民眾儲值權益不會受損，造成部分民眾第一時間無法加值，社會局再次致上萬分歉意。

另外，周榆修也提醒，民眾若敬老卡及愛心卡未展延而遭鎖卡，也可盡速去各捷運站、12區公所及四大超商展延。