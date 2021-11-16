中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行視訊會晤，歷時逾3小時。A股個別發展，上證指數16日收跌11點，連跌兩日，兩市成交額合計縮減至人民幣（下同）1.11兆元。
香港信報報導，上證指數反覆偏軟，最多升16點，漲幅為0.47％，高見3549點，隨後轉跌，最多跌15點，跌幅為0.44％，低見3517點，全日收市報3521點，跌11點，跌幅為0.33％，成交額為4447.01億元。
深成指先升後跌，最多升99點，漲幅為0.68％，高見14736點，其後反覆回軟，低見14597點，跌39點，跌幅為0.27％，全日收市報14613點，跌22點，跌幅為0.15％，成交額為6689.85億元。
滬深300指數報4883點，升不足1點，漲幅為0.02％，創業板指數報3393點，跌8點，跌幅為0.24％。
各類股普遍受壓，電力股跌2％，有色金屬、煤炭、化工、水泥股跌逾1％，房地產、金融股偏軟，石油、鋼鐵股靠穩。
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