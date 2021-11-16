摩根士丹利分析師預估標普500 指數將在2022年走低，隨著企業獲利成長放緩、債券殖利率上揚，以及企業設法應對供應鏈中斷和面臨投入成本增加，美股的波動可能加劇。

大摩在周日出具的報告中指出，由於每股盈餘成長放緩，以及起始估值高於其他國際股票指數，該投銀預期到2022年底，標普500指數可能來到4400點，這表示約有5%的下跌空間。

就每股盈餘來看，摩根士丹利認為明年歐洲和日本市場的成長力道最強，並對新興市場企業的獲利前景抱持中性看法。

大摩在報告中指出，雖然該公司仍預期明年每股盈餘將穩健增長，但「有鑑於成本壓力、供應鏈問題，以及美國在稅負和政策方面的情勢不明，使該預期的不確定性大幅升高」。

由於世界其他地區的復甦腳步落後美國，大摩認為美國以外地區的企業獲利具有較大的「追趕」潛力，未來12個月的企業盈餘波動較少。

雖然摩根士丹利確實認為標普500指數成分股整體盈餘仍將保持穩健，但其首席美股策略師Michael Wilson預期企業獲利表現將大為分散，因此明年應該著眼於個股表現，而非類股或型態。

儘管預期類股波動將更加劇烈，但大摩仍然仍建議加碼醫療保健、地產和金融股，但建議減持非必需消費品類股和科技硬體類股。