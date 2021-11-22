恒指22日開高走低，截至午盤，恒指跌0.35％，報24962.11點，國企指數跌0.37％，報8937.91點。紅籌指數跌0.17％，報3845.95點。

恒生指數公司宣佈季度檢討結果，將華潤啤酒、新奧能源、京東、網易納入恒生指數，成份股數目將由60檔增加至64檔，12月6日生效。中國恒大被剔除恒生國企指數，信達生物被納入國企指數。22日開盤，新奧能源漲3.6％，網易漲超3％。落選股集體大跌，農夫山泉大跌8.8％，京東健康大跌5％。

新東方線上大漲逾13％，根據香港聯交所最新權益披露資料顯示，新東方集團創辦人俞敏洪17日購入新東方線上142.9萬股，每股均價為6.947港元，涉資993萬港元，持股比例進一步擴大。

海底撈跌勢不止，22日大跌近5％，2021年以來暴跌近70％，人民幣1000億市值岌岌可危。東方證券分析，海底撈公告關店約300 家，進入1～2年調整期，行業其他企業翻台均未回升至2019年水準，整體需求尚待恢復。