美股在部分企業財報告捷，美債殖利率擺脫疲軟，四大指數收高，但亞股開高走低，美國期貨盤呈現下跌情況，台股盤中也跟進走跌，17000點再度失守，預估今天成交金額約3000億元。

今天開盤後電子、金融走弱，晶圓雙雄、鴻海(2317)、台達電(2308)都是下挫走勢，金控股亦呈現盤下震盪，指數一度下跌120點，隨後面板、航運、造紙及百貨類股扮演稱盤要角，指數跌幅收斂。

分析師指出，大盤指數從10月初16162點反彈至近期，將近1000點的反彈，漲幅也接近5％，但反彈過程中，成交量依舊偏低，顯示買盤並沒有積極進場。指數來到季線及半年線附近位置，面臨較大的壓力測試，加上近期進入第3季財報期，由於第3季面臨運價、缺料、原物料大漲等諸多因素，對企業利潤都帶來壓力，市場觀望氣氛濃，因此，季線附近追價買盤意願更低，短線預期在月線及季線震盪整理。

由於重量級電子股繳出的財報並不差，且第4季供需多呈現吃緊格局，歐美疫情趨緩，年底消費旺季仍值得期待，尤其逐漸進入年底，在財報不確定因素逐步消除後，緊接著紅包及作夢行情接棒，假若指數相對有撐，有題材的個股會陸續浮現。