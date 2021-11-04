群電(6412)第3季合併營收101.3億元、稅後盈餘8.2億元，同步創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為5.26元；受惠於伺服器及低軌道衛星等新產品出貨逐步放量，加上NB及雲端智能相關產品訂單穩定，群電總經理曾國華表示，第4季營運可望維持第3季水準，全年獲利可望創下新高，歐系外資最新報告給予群電目標價90元，群電今天盤中股價走高。

群電因充分掌握料源，讓旺季業績得以順利衝高，第3季合併營收為101.3億元，季增5.2%，年增4.9%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為18.2%，季增0.2個百分點，年減2.2個百分點，營業淨利為9.31億元，季增10.5%，年減7.5%，營業淨利率達9.2%，季增0.5個百分點，年減1.2個百分點，淨利率達8.1%，季增1.2個百分點，年增0.5個百分點，與上季相比「三率三升」，單季稅後盈餘為8.2億元，季增24.3%，年增11.9%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.09元；累計前3季合併營收達297.39億元，年增16.1%，營業毛利與營業淨利分別為52.23億元和25.46億元，年成長分別為9.4%和17.8%，稅後盈餘為20.59億元，年成長32.4%，每股盈餘為5.26元。

群電10月合併營收35.91億元，年增7.3%，累計1到10月合併營收達333.32億元，年增15.1%，續創歷年同期新高；群電表示，由於明年農曆春節落在2月初，客戶可望在年底提前拉貨，預期第4季營運有機會呈現淡季不淡，下半年獲利表現有望優於上半年。

新產品部分，群電布局已久的4000瓦伺服器產品正和ODM客戶合作持續準備中，目標今年底量產，明年第1季開始貢獻營收；而低軌道衛星產品10月已量產出貨，預期2022年將為營收帶來顯著貢獻。

歐系外資最新報告指出，群電2022年前景樂觀，公司預期Type C、電競NB和伺服器將持續推動營運年成長，遊戲機則須視缺料影響，公司於今年10月開始出貨低軌道衛星路由器，預期2022年將強勁增長，其營收貢獻可能達到5%，給予「中立」評等及目標價90元。