立法院今進行109年度決算審核報告及備詢，國民黨立委陳玉珍質疑，109年度決算審核報告內有針對防疫、振興提出意見，卻沒有看到疫苗採購相關意見。對此，審計部審計長陳瑞敏表示，審計部有提出報告預警，告知衛福部疫苗到貨及篩檢量能慢，至於疫苗採購涉及商業機密，可能會影響疫苗取得，且特別條例施行期限到明年6月底，提出審核意見時機仍非常充足。

陳玉珍指出，依據審計法第十條，審計人員依法獨立行使其職權，不受干涉，審計機關對各機關收支財務得隨時稽查，疫苗到貨緩慢，國外友邦及企業捐贈比政府採購到貨速度快，當中是否有決策疏失，審計部應本於職權調查。

陳瑞敏答覆，疫苗採購涉及商業機密，恐會影響疫苗取得。不過，陳玉珍認為，這是衛福部對外的藉口，大法官解釋及審計法明定，審計部有權對政府機關獨立行使職權。

陳瑞敏表示，因為防疫衛福部人力有困難，目前改以書面調查，明年上半年會查，且整個條例到明年6月底，提出審核意見時機非常充足，沒有受到任何干預。