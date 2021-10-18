台中市議會18日定期會由市長盧秀燕進行施政總報告，綠營市議員陳淑華批說，台中市政府舉辦購物節活動，盧市長除發現金，具體產業政策沒半步，根本是撒錢市長「現金燕」，看不到台中市整體產業政策，再這樣下去台中市整體競爭力將落後其他縣市。經發局表示，市府產業政策採「迎新輔舊」雙頭並進方式，全力加速廠商投產。

陳淑華說，台中市政府舉辦購物節活動，加上各大百貨週年慶，目前多數消費都集中在百貨等連鎖商場，在地店家及攤商都拿不到，沒有創造乘數效果，盧市長應有相關配套提振在地經濟。盧市長除發現金，具體產業政策沒半步，根本是撒錢市長現金燕。

陳淑華指出，自從中科開發以來，帶動台中市產業升級後，前兩任市長都將產業升級、轉型列為重要施政重點。但這兩三年，除了配合中央、經濟部以外，沒有看到市府提出因應現在產業變化趨勢提出什麼政策！

陳淑華表示，台中有中科、機械五金，未來發展潛力可期，對於電動車、AI、航太機械等產業具有相當優勢的發展機會，可是盧市長只想著撒錢滿足小確幸，只會辦購物節抽獎這樣煙火式的活動，卻沒有前瞻的產業發展方向，台中市發展何去何從？

經發局說，市府產業政策採「迎新輔舊」雙頭並進方式，一方面全力協助既有低污染工廠，輔導合法化，截至今年7月23日止，累計受理案件達4646件，特定工廠登記及納管核准件數近3462件，全國第一。

對於具創新、低污染、高附加價值，且能創造就業的產業，全力協助加速投資，如知名半導體公司即將進駐，三井outlet二期、三井lalaport、美光、巨大等國際品牌大廠持續加碼，風電業者永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣風能進駐台中港離岸風電產業專區，西門子歌美颯台中機艙組裝廠亦正式開幕投產。市府透過實地訪視及投資障礙排除協助機制，全力加速廠商投產。