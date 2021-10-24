【愛傳媒藺奕專欄】惋惜的是他對影視音產業的力挺，在立法院113位立法委員之中，絕對名列前茅，我個人以為，甚至比這兩屆教育文化委員會裡，超過九成的委員表現都好。

慶幸的是，這場罷免是對執政黨倒行逆施、價值顛倒的一支祭旗。這個政府就像黑心炸雞店，整天宣稱脂肪可以抗中保台，現在一隻雞一隻雞從紙盒子裡被逼出來，全身沾滿麵粉、排隊等著被扔進人民的油鍋裡滾一滾。

政治不是傲慢、不是博弈，不是裝酷、不是控制和枷鎖，更不是生硬地表演，然而缺乏足夠的制衡，當今台灣的民主像是持久的退潮。

當朝官員擁有巨大卻潦倒的身分，人民表面稱羨、私下恥笑，執政黨年輕幕僚們囂張跋扈的嘴臉，在私下場合經常可見，我們的島似漂浮在大洋中破損的船，下沉又不下沉，不確定方向、也不知道如何抵岸，官媒還會恫嚇你、催眠你，未知才動人啊。

感謝台中二選區的人民替全國上了一堂最好的公民政治課，我們需要這樣的故事：反派催生英雄、小人提煉義士，硝烟孵白鴿、鮮花展刀劍。

被罷免的3Q也別洩氣，你還年輕，只要停止繼續和惡質的執政者相互撫摸，鳥兒的飛翔雖然壯麗，但塵埃的漂浮才更加遼闊。

作者為文學奬得主

照片取自陳柏惟臉書

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