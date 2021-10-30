金曲樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡(凡凡)今日被發現在北部知名防疫旅館房間內輕生，警方獲報趕至現場已陳屍多時，亦無留下遺書，得年26歲，噩耗傳出震驚大批粉絲，更想問為何蔡憶凡會想不開？對此，有媒體報導蔡憶凡在事發15小時前曾在私人IG崩潰發文，懷疑這可能就是她尋死原因。

其實草東沒有派對本月才剛結束大陸巡演返台，4天前還在微博向大陸樂迷們道別，「好久不見，短暫停留成都、常州、晉中。謝謝仙人掌、太湖灣、草莓音樂節。謝謝所有在現場相見的大家。我們後會有期。」

豈料今卻驚傳鼓手蔡憶凡過世噩耗，令粉絲們心碎不敢相信，更不解明明不久前蔡憶凡還在台上揮手開心向大家打招呼，怎麼人就這麼突然走了？然而據ETtoday報導，蔡憶凡在事發前15個小時曾在IG崩潰PO文，心痛養了多年如家人的寵物狗土豆過世，「我最心痛的就是，我在隔離無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面，已經哭到崩潰的我也不知道面對這一切」、「姊姊隔離結束第一件事就是領著所有行李往你身邊奔去，陪伴你人生的最後，姊姊愛你」，疑似就是她尋死原因。

另外據聯合報報導，蔡憶凡生前疑似精神不穩，不排除是她尋死原因。據悉，蔡憶凡結束大陸巡演，本月25號入住防疫旅館，櫃台人員今日下午連絡不到蔡憶凡，查看後才發現她已輕生，趕緊報警處理。

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