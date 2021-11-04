台灣之星宣布電信加值服務版圖再擴大，攜手全球最受歡迎社交軟體「Tinder」合作搶攻脫單商機，並推出Tinder Plus和Tinder Gold的會員獨享專屬優惠，即日起至11月30日止，台灣之星用戶獨享「首次申辦優惠」，可享最長連續六個月訂閱費用9折的優惠、相當於每天最低只要10元，卡位持續強勁成長的「寂寞經濟」。

台灣之星表示，今年因疫情加速影音、遊戲、社交軟體等生活娛樂也轉往線上，更帶動了零接觸交易需求大增，現在只要透過手機門號就可安全又輕鬆完成的「電信帳單代收代付」服務，更是沒有信用卡的消費者在訂購加值服務的付費首選。

全球新冠肺炎仍持續，進入日常與病毒共處的後疫情時代，這波疫情改變了多數人的生活型態，也重新定義了人與人的互動方式，尤其維持社交距離、避免群聚等防疫措施更讓多數人感受到前所未有的寂寞焦慮感，進而轉往線上交友尋求社交互動及情感陪伴，大幅提升大眾對於線上交友的接受度並創造多元人際關係。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，相較於全球來說，目前台灣的疫情狀況相對穩定，但人與人間減少接觸已成為全民的共同默契；同時，受到疫情影響，大量娛樂消費、影視服務、電商平台仍會持續增加，並逐漸取代實體、線下的接觸式服務，預期未來消費市場會更依賴科技與實現『虛擬連接』，而可達成零接觸交易的行動支付重要性及使用率也將越來越高。

以台灣之星來看，由於疫情所產生的需求推升，截至今年9月，台灣之星電信帳單代收營收表現，相較去年同期季營收成長達31％。

台灣之星推出Tinder Plus和Tinder Gold的用戶專屬優惠，首次訂閱享最長連續六個月訂閱費用9折優惠，凡第一次在App Store或 Google Play商店消費並綁定「併入台灣之星T Star電信帳單」付款方式，不論是購買付費APP、遊戲虛寶、貼圖或在APP內消費等，首次綁定後可享最高$50折扣。