富邦金董事長蔡明興上月自國外返台，於機場採檢確診感染新冠病毒，隨即進行隔離治療並向公司申請休假至10月31日，職務由董事蔡明忠代理。隨蔡明興休假到期，但因醫囑需多休息，故從1日起再請假一周，期間因原職務代理人蔡明忠有私人行程，因此改由北富銀董事長陳聖德代理金控董事長，據悉8日蔡明興將正式恢復辦公，代理人引起的產金分離話題可望就此終結。

由於之前富邦金控董事長職務代理人由台哥大董事長蔡明忠擔任，引起外界討論是否違反產金分離原則。金管會對此也正面回應，此舉並無不法，但後續須視是否為「短期」代理人、代理期間是否處理「重大決策事項」、「利害關係人交易」，至於何謂重大決策則視個案檢視。

富邦金控1日因董事蔡明忠有在外地的私人行程，無法代理董事長職務，故改指定台北富邦銀行董事長陳聖德代理金控董事長。

由於產金分離原則所指為金融事業與非金融事業不得有董事長、總經理或職責相當之人「互相兼任」情形，而改由北富銀董事長擔任職務代理人後將無違反產金分離原則的疑慮。隨著蔡明興下周恢復上班，代班人引發的話題可望告一段落。