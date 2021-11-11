《櫃買市場》廣閎科通過上櫃審議 08:012021/11/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心審議通過廣閎科(6693)公司上櫃案。 廣閎科公司主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商係兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元；廣閎科公司109年合併營業收入為8億6044萬元，稅後盈餘為2926萬3000元，每股盈餘為0.72元；110年上半年合併營業收入為5億5071萬5000元，稅後盈餘為3687萬1000元，每股盈餘為0.9元。 網家上月業績雙增 迎最旺雙11 10月營收表現－力成科技 創單月新高 #廣閎科 #合併營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詠業科技 營收、獲利揮雙響砲 04:102021/11/11 證券．權證 熱門股－歐買尬 轉投資加持漲停 04:102021/11/11 證券．權證 東台、上銀 前十月營收勝去年全年 04:102021/11/11 證券．權證 櫃買業績發表會 明開跑 04:102021/11/11 證券．權證 電信三雄前十月獲利 飛越財測 04:102021/11/11 產業．科技 永豐投信基因與醫療指數ETF 資格認可過關 04:102021/11/11 證券．權證 上市櫃公司 史上最強10月營收 04:102021/11/11 財經要聞 晶呈科技上櫃案 今審議 04:102021/11/11 證券．權證 新台幣助攻 六大壽險前十月賺3,228億 04:102021/11/11 財經要聞 聯發科10月營收 6個月最低 04:102021/11/11 財經要聞 事欣科 第四季業績先蹲後跳 04:102021/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 台積電驚見2位數衰退 專家洩1危險訊號又GG了 - 財經 老爸幫付頭期款買1400萬房 她月薪4萬曝1神招：房貸壓力大減 - 財經 櫃買10日審議通過廣閎科技上櫃案 - 財經 - 工商 馬斯克真的賣股了！套現300億只為做這件事 - 財經 台積電拍板設廠 楠梓房價冠絕高雄穩了？內行爆1痛點：太可怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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