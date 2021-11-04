迎接感恩節，君品酒店推出兩款適合年末歡聚的外帶禮籃，經典呈現「傳家八寶火雞禮籃組」與澎湃「公司派對組」兼顧送禮與聚餐需求，組合內包含八寶餡料火雞、手工蔓越莓果醬、烤火雞肉汁、奶油黃金玉米與法式胡桃派等多道美味佳餚，每組售價5880元，即日起至12月28日接受預訂，另有經典美式南瓜派、堅果麵包等多樣單品售價380元起，凡訂購禮籃系列再享單品85折優惠。

八寶火雞依循傳統火雞烹調手法，並在內餡注入巧思，精選八種頂級餡料，演繹出中西融合的君品八寶火雞！主廚嚴選油脂分布均勻、肉質細緻，重達六公斤的頂級火雞。為使火雞外皮酥脆、容易吸收醬汁，先將火雞風乾兩日後再進行烘烤，並於表皮刷上以柳橙汁、柳橙皮、蜂蜜及李斯特醬特調的醬汁後，再低溫烘烤一個半小時，造就火雞柔韌的肉質中，帶有水果酸甜的香氣。

君品酒店獨家八寶內餡，精選八種食材做成，巧妙運用中菜的烹調手法，讓西式的火雞料理融合獨特的中式風味。首先用雞高湯將台灣糯米和加拿大有機野米泡過夜，讓米粒充分吸收雞汁，將蝦米、雞肉、蘑菇、雞胗及雞肝細心翻炒，並加入適量的干邑白蘭地，讓酒香帶出食材的鮮甜，最後豪邁地放入肥美飽滿的生蠔；所有食材的精華均被糯米充分吸收，塞入火雞內，烘烤約1個半小時。主廚也特別保留烘烤時滲出的精華原汁，加入白酒與洋蔥拌炒成烤火雞肉汁，享用時佐以微酸帶甜的蔓越莓醬，襯托出火雞肉的鮮甜美味。

法式胡桃派則是禮籃中具高人氣的產品，特選飽滿胡桃，搭配法國頂級奶油Isigny與杏仁，調和出濃醇、酥脆的黃金比例；還有感恩節必備經典美式南瓜派，香甜的南瓜內餡混合肉桂、荳蔻、椰糖、鮮奶油與蛋一同烘烤，保留濃醇誘人的風味，兩款甜派讓感恩節的氣氛甜蜜加倍！禮籃內同時附上綜合堅果麵包、傳家八寶風味餡料、烤綜合蔬菜與奶油黃金玉米，並搭配義大利聖莊葡萄酒，為您刻劃出美味滿載的團圓時刻。