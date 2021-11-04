迎接感恩節，勞瑞斯牛排館循往年慣例推出年年熱銷的「現烤感恩火雞外帶禮籃」，火雞皮鹹香焦脆，裡頭肉質Q彈多汁，搭配慢火熬煮的火雞肉汁與野莓醬，標榜是最傳統道地的風味，同時還附上各項傳統應景配菜和醬汁，讓想在家裡和親朋好友聚餐甚至野餐派對的饕客們，有最方便也最美味的火雞餐點選擇。

勞瑞斯火雞外帶禮籃系列有三種料理組合，其中「爐烤田納西香料火雞」4000元適合6-8人享用，選用「美國田納西火雞」抹上泡漬過新鮮迷迭香及百里香的上等橄欖油，以勞瑞斯獨創的辛香調味鹽以手工按摩方式幫助入味，再採低溫烘烤讓新鮮撲鼻的各式香氣自然滲入火雞肉中，讓您品嚐到經典英式傳統的烤火雞。

「爐烤田納西香料火雞(6kg) &維吉尼亞蜂蜜火腿(半顆1kg)」為5000元、適合8-12人享用，用特選去骨醃燻火腿以初榨橄欖油，並插上丁香，均勻塗上台灣高山野生蜂蜜與黃芥茉，細心烘烤，邀您同時品嚐英式傳統烤火雞與燻香火腿。「爐烤田納西香料火雞(6kg) & 烘烤美國頂級牛肋排(半條2.5kg) & Lawrys Private Label Cabernet Sauvignon Napa Valley NV.一瓶」15500元、適合12-16人享用，勞瑞斯餐廳80年的口碑嚴選美國頂級牛肋排，以獨家調味鹽醃漬後低溫烘烤鎖住原汁口感軟嫩，搭配勞瑞斯私家酒標專釀紅酒，是不可錯過的好選擇!主廚強力推薦。

以上三種禮籃都還搭配附上了法國麵包&法國艾許奶油、鮮調松露馬鈴薯泥、傳統胡桃派(8吋)、野莓醬、火雞肉汁汁、以及最道地的火雞內餡配菜。

感恩節當日(11/25)勞瑞斯餐廳也將在餐廳內提供給顧客們火雞套餐及火雞 & 牛肋排組合套餐，六人以上訂包廂更可享用6人全隻火雞套餐，由專業服務人員桌邊服務。