大安媽祖文化園區媽祖雕像材質日前確定為石像後，18日台中市議會市長施政總報告，市議員施志昌續追雕像進度，包括雕像何時可以動工、園區OT進度等？觀旅局長韓育琪強調，初估雕像完工約需3年。

施志昌表示，上周五大安媽祖文化園區雕像，於鎮瀾宮擲筊決定材質的事，最後擲筊的結果就是用石像。大安媽祖文化園因為區長達3年沒有媽祖雕像，整個園區停置了3年，上周五擲筊結果出來，決定用青斗石來做媽祖雕像，那代表有人願意捐錢蓋媽祖。

施志昌詢問市長盧秀燕，既然確定雕像材質，是不是確定已經有人捐贈雕像？如果確定捐贈，市府預計何時動工？盧秀燕說，因議會決議大安媽祖文化園區媽祖雕像興建不能動用市府預算，必須尋求民間捐贈，目前民間有意願，但地方上對於媽祖雕像材質很分歧，因此這次用擲筊方式決定，尊重媽祖的意見。

施志昌指出，很多建設跟政策大家都有意見，市長就是要來做決策的。盧秀燕強調，媽祖雕像當然要用擲筊的方式來決定。施志昌追問雕像進度？韓育琪表示，目前已經同步在進行促參的可行性評估，材質確定後，也會召開捐贈計畫審查會，另外還有結構外審以及相關的執照申請。