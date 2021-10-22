金門正進行拓寬工程的環島北路3段，在離地表1米處發現有貝殼、瓦陶片土層的疑似貝塚遺址，縣文化局會同金大教授曾逸仁初勘後，已要求暫停施工，將在委請專家學者會勘，確認是否為文化層後，再決定後續處理方式。

縣文化局說明，該局在昨天中午接獲民眾告知環島北路3段，位於良友汽車廠對面的62之1號路段，發見疑似貝塚遺址。許正芳局長與金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁教授等人會同縣府工務處及尚燁營造人員現地了解，確認在地層1米內清楚看見貝殼、瓦陶片。

離地表1米處的土層明顯可見貝殼、瓦陶片，將在委請專家學者會勘，確認是否為文化層後，再決定後續處理方式。（金門縣文化局提供）

相關單位完成現場勘查及記錄，依《文化資產保存法》第57條第2項規定，要求廠商暫停施工並保持現場後，將再依《文化資產保存法》第57條及《文化資產保存法施行細則》第27條規定，就發見之疑似考古遺址進行調查，並邀請考古學者專家、學術或專業機構進行會勘或專案研究評估。

金門正進行拓寬工程的環島北路3段，在離地表1米處發現有貝殼、瓦陶片土層的疑似貝塚遺址。（金門縣文化局提供）

縣文化局表示，金門島過去多次發現貝塚遺址，有金沙鎮金龜山遺址及台大已故林朝棨教授於1968年在金湖鎮溪湖村發現復國墩貝塚遺址，以及中研院史語所研究員陳仲玉又在發現另處復國墩貝塚遺址。中研院後來也曾針對浦邊遺址鄰近區域及其他與浦邊、金龜山、復國墩等遺址地形與自然環境相近似的地區，包括九女山、雞鳴山、東店、峰上、田埔、后豐港、塔山等地進行研究。