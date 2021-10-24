「戀戀后里－爵士森林音樂會」在后里森林園區開唱，吸引許多民眾共襄盛舉。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

「戀戀后里－爵士森林音樂會」在后里森林園區開唱。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里森林園區在花博與台灣燈會結束後，歷經約1年封閉整理，森林公園自今年3月起，預先開放約7公頃範圍區域，園區保留許多樟樹、楓香等原生樹種，規劃一處森林公園。后里區公所結合在地產業-薩克斯風，在一片綠油油的草地上舉辦「戀戀后里爵士森林音樂會」， 吸引不少民眾共襄盛舉。

「戀戀后里－爵士森林音樂會」23日下午4時在后里森林園區開唱，后里區公所區長賴同一表示，這是森林園區首次對外開放活動辦理，在這裡舉辦爵士森林音樂會格外有意義，名副其實「綠葉扶疏」、「擁抱森林」，在草地上或坐或躺欣賞音樂會的感覺絕對不同以往，許多民眾也同步觀看「線上直播」。

后里是薩克斯風的故鄉，活動了在地的后里愛樂重奏團、星光薩克斯風樂團、薩克斯風張志宇老師之外，也邀請以《葉片之上》專輯獲得2020金音獎最佳爵士專輯獎和最佳爵士歌曲獎羅妍婷，以及入圍第32屆金曲獎年度專輯獎、最佳新人獎青虫aoi，更規劃獎品總價值10萬元線上摸彩，邀請喜愛音樂、旅遊的朋友一起來發現后里的美。

「戀戀后里爵士森林音樂會」是后里區公所10月份推廣在地文化觀光產業的第三個活動，除了向喜愛后里美景的國人徵件拍照攝影競賽外，今年更徵選「親善大使」宣傳在地美食、人文風景，呈現最美好的后里之美，給國人「后里阮ㄟ愛」。

后里區公所指出，親善大使與攝影競賽經過激烈評選後，親善大使由范芸菲奪冠；另外，你是后里的眼攝影作品由王利生以鎮安宮為主題獲得金獎。