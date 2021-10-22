市議員張家銨指出，2019年就已向盧市府提出會展中心的問題，經發局無任何配套措施，怒批經發局嚴重失職。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心工程穩定進行，今年10月進度將近31％、預計年底可達40.49％，主體結構工程拚2023年完工。（盧金足攝）

台中市至今無國際級會展中心，民進黨議員22日在議會質詢要求市府不要卸責，正視預算執行率過低的問題；市長盧秀燕表示，台中國際會展中心工程穩定進行，今年10月進度將近31％、預計年底可達40.49％，主體結構工程拚2023年完工、整體工程預估2024年完工，2025年正式營運，期盼市議會支持會展中心因應物調追加預算，讓工程進度順利進行。

市議員陳淑華指出，台中國際會展中心預算從58億5381萬，到去年補辦追加16億5011萬來到75億392萬。現在經發局說還要再13.07億才有辦法完成，總經費超過88億，質問以後會不會再追加破百億？

陳淑華表示，去年市府爭取第二期補辦預算時，以一紙公文不斷強調急迫性，說12月二期工程發包預算到位，就可無縫接軌依原工程進度如期竣工，二期工程一直到今年6月才招標。

陳淑華指出，會展中心到109年底工程進度只有10.9％，預算執行率僅30％，她要求市府不要卸責，正視預算執行率過低的問題。

台中國際會展中心興建工程經費追加達88億元，市議員李天生22日批評，市府建設不計較成本，將人民納稅錢任意花用，浪費民脂民膏，未來應該設法將88億投資成本賺回來。

李天生指出，市府建設沒有成本概念，民脂民膏就這樣花出去，在野黨反對也沒有用；不知道國際會展中心未來營運方向是「公益」還是「營利」，站在投資角度，市長有沒有考慮將民脂民膏賺回來，「將1元變2元、2元變4元」，讓人民感受到市長是一位好的CEO。

市議員張家銨指出，2019年就已向盧市府提出會展中心的問題，經發局無任何配套措施，怒批經發局嚴重失職。

張家銨表示，水湳會展中心一期及二期工程均須完工才能開幕，表示至少須至2024年6月才可能開幕，目前展覽館契約將於2022年到期，距離2024年的開幕將產生2年空窗期，且大型展覽的籌備至少需要6個月，小型展覽需3個月，即使再延期2年會展業者也不願在如此不穩定的會展場地辦展。

對會展中心延宕需追加預算的專案報告，市議員賴佳微以爆紅的韓劇《魷魚遊戲》，質疑盧秀燕大玩「猶豫遊戲」，多浪費市民納稅錢，建設也大打折扣！

賴佳微表示，國際會展中心第二期工程原預計16億到現在都還沒有發包，沒有任何進度，市府就直接一口喊要追加13億，原先規畫應該在明年底就該完工了，竟可能延宕到2025年才完工，盧市府不斷拖延的代價，讓很多早就該發包該追上進度的工程，不斷延宕徒勞浪費時間跟金錢。

市長盧秀燕強調，台中許多重大建設等了1、20年，包括台中國際會展中心、台中巨蛋等，市府秉持開不了工要開工、完不了工要完工，多年前中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動的物價調整處理原則，台中市已有針對工程狀況跟變動召開應變檢討會。

盧秀燕說，近期營建物價飆漲，如鋼筋材料就暴漲40％，對於全國陷入公共工程延宕問題，行政院長蘇貞昌對國內原物料、大宗物料等價格受國際疫情、運輸及極端氣候等因素影響波動一事，指示啟動「行政院穩定物價小組」運作機制，台中國際會展中心需要蓋起來，後續是否追加預算，要看國家對物價控制狀況。