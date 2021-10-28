國資圖結合虎尾科大、修平科大合作推出「未來的未來－未來實驗室」主題展，透過展品呈現資通訊、物聯網、大數據分析、人工智慧、AI辨識等技術。（陳淑芬攝）

國資圖結合虎尾科大、修平科大合作推出「未來的未來－未來實驗室」主題展，透過展品呈現資通訊、物聯網、大數據分析、人工智慧、AI辨識等技術。（陳淑芬攝）

未來的世界會是什麼樣子？國資圖結合虎尾科大及修平科大合作推出「未來的未來－未來實驗室」主題展。國資圖館長劉仲成今天表示，目前已邁入人工智慧、大數據及雲端的ABC時代，未來也將朝此趨勢發展，讓「未來實驗室」告訴您未來的世界的樣子。

「未來的未來－未來實驗室」在國立公共資訊圖書館總館展出至12月26日，今天舉行開幕儀式，國資圖館長劉仲成、虎科大校長張信良、修平科大管理學院院長張兆村等人與會，現場導覽並示範採收「散田培植系統」的新鮮蔬菜。

劉仲成致詞表示，目前已邁入人工智慧（AI）、大數據（Big data）及雲端運算（Cloud computing）的ABC時代，未來的世界也將朝此趨勢發展，從「未來實驗室」的展出中，可初見未來的世界的樣子。

主辦單位說，「未來實驗室」主題展透過展品呈現資通訊、物聯網、大數據分析、人工智慧、AI辨識等技術，並引導參觀者思考如何結合生活與科技。主辦單位以「農用無人機」為例說明表示，除了可以協助現場做監測管理、噴灑農藥，比起傳統的人工作業，既快速又精準；而「散田培植系統」則利用物聯網技術，來實現智能種菜。

主辦單位指出，展品中的「自駕車次系統－道路物件辨識系統」能透過視覺辨識感測器與民眾在螢幕上互動、「自駕車次系統感測器-光學雷達」則展現雷達如何測量場域環境。此外，還有植生牆、仿生變色材料等精彩展品，帶領民眾探索未來的可能，呈現未來世界的樣貌。