全球半導體記憶體解決方案領導廠商華邦電子宣布其TrustME W77Q安全快閃記憶體正式獲得FIPS 140-3自動加密驗證測試系統（ACVTS）認證。FIPS（聯邦資訊處理標準）140是美國政府發佈的一系列安全標準，其明確規定了加密模組評估的安全要求，此標準適用於所有使用密碼型安全系統來保護電腦和電信系統中敏感資訊的機構。而FIPS 140-3為最新的FIPS 140標準，且與國際ISO/IEC標準一致。

FIPS 140-3 ACVTS為NIST加密演算法驗證計畫，提供對核准的加密演算法及其個別元件的驗證測試。由實驗室成功測試並經NIST驗證的演算法即被加入到適當的驗證清單中，該清單可用於辨識廠商、實作、操作環境、驗證日期和演算法詳細資料。

Acumen Security的聯合創始人兼副總裁Ashit Vora表示，恭喜華邦W77Q TrustME安全快閃記憶體成功通過CAVP認證，這代表其所採用的加密演算法已經嚴格遵循安全標準。我們很榮幸成為華邦的安全認證合作夥伴，並將共同致力於未來的更多認證合作。

華邦補充，W77Q通過FIPS 140-3 ACVTS驗證並列於CAVP清單，進一步證明其為 NIST推薦使用的加密演算法及元件。

華邦TrustME W77Q安全快閃記憶體先前已分別獲得SGS Brightsight和SGS-TUV Saar GmbH的Common Criteria EAL2和ISO 26262 ASIL-C Ready認證，現在再通過FIPS 140-3 ACVTS驗證，讓客戶更有信心選擇W77Q做為其安全解決方案，尤其是在許多裝置都配置網路安全加密元件的物聯網應用中。