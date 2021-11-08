富邦產險「2021聯合招募計畫」正式啟動，富邦產險表示，此次廣納核保、客服理賠及資訊人才，即日起受理報名，至11月24日截止，預計明年農曆年後報到!

富邦產險指出，本次「聯合招募計畫」除了持續招募商品核保、客服理賠人員外，亦針對資訊人才廣發召集令，名額不限、擇優錄取。商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；資訊專業人員則負責維護公司核心系統、應用程式檢測管理等。

富邦產險「2021聯合招募計畫」徵才基本條件為大學以上學歷，富邦產說，科系不拘，保險、法律、商管、資訊及理工相關科系畢業尤佳。該公司錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節獎金、持股信託等優渥福利制度，只要是相關科系或具備專業技能、有志於金融發展的人才，都可報名，報名日期至11月24日截止，預定12月18日初試，12月27至隔年1月5日進行複試，1月12日通知錄取名單，預計明年農曆年後報到（2月15日）報到日仍可能視疫情指揮中心及該公司防疫政策有所調整。