(最新調查發現，企業員工對辦公室滿意度，不到五成。圖∕蔡惠芳)

美商仲量聯行今（3）日最新公布「員工偏好指標」調查報告，結果指出，企業員工對現有公司辦公室的滿意度，只有不到五成，遠但於疫情爆發之前的去年同期47％；未來企業辦公室「升級潮」，預料需求殷切。

仲量聯行今天公布最新調查指出，國內疫情逐漸趨緩，商業活動回復正常，產業重新投入商辦市場。據最新市場資料顯示，辦公室硬體環境升級，是2021年至今市場主要租戶們的需求趨勢及偏好，企業對優質商辦的需求正帶動新完工大樓租金上漲。

仲量聯行分析，此需求趨勢成因有二，首先是疫後員工對舊有辦公室的滿意度大幅下降。

據仲量聯行最新「員工偏好指標」研究顯示，員工們對辦公室滿意度，從去年同期的63％，大幅下降至今年的47％，降幅達16個百分點。之所以出現明顯降幅，主要在於企業員工在習慣居家也能完成工作後，員工對辦公環境的期望開始轉變。

有58％的員工，把辦公室是否擁有交流空間、學習發展機會、多元化包容性措施、健康計劃及永續性，視為他們加入或留在該企業的主要因素。

另外，舊有辦公大樓的設計規劃，多半已無法滿足現行產業轉型、人員擴編等需求。

仲量聯行調查顯示，台北市有近49％的A級辦公大樓，屋齡已逾20年，企業為整合分散各地或各樓層的辦公室，傾向尋找新型態大坪數辦公空間做為總部使用。

仲量聯行董事總經理趙正義表示：「這股企業辦公室的升級潮，加上台北市中心辦公大樓的空置率低於3％，也帶動近郊新辦公大樓，包括南港幾棟地標大樓，在兩年內租金上漲高達二到三成。

這項「員工偏好指標」調查，主要目的在探討員工對居家辦公的想法，並量化居家辦公對於員工在工作表現、生活安排、滿足程度的影響。

仲量聯行全球研究部以全球十個國家為研究對象，再加以規定問卷對象年齡、任職公司規模、任職公司產業等各式條件，以減少抽樣偏誤後，獲得的共3317份問卷回覆統計分析結果報告。