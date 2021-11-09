「潘朵拉文件」（Pandora Papers）調查報告揭露智利總統皮涅拉涉嫌透過子女經營的企業出售一家礦業公司，反對派發起彈劾，眾議院今天表決通過啟動程序，將交參議院審判。

眾議院表決時有78票贊成，67票反對，3票棄權，跨越啟動程序的票數門檻。此案將提交參議院，參議院將擔任陪審團角色，決定皮涅拉（Sebastian Pinera）的命運，但要獲得43位參議員中2/3支持才能通過彈劾，料將更為困難。

「潘朵拉文件」是國際調查記者聯盟（ICIJ）針對全球領袖的隱藏財富所撰寫的大批報告。智利公共檢察官辦公室10月8日針對多明加（Dominga）礦業公司2010年的出售案展開調查，當時皮涅拉處於第一個任期。

皮涅拉否認指控，還說他曾在2017年的調查中免於被起訴。檢方上週展開新調查時，皮涅拉說他「全然相信法庭會像過去一樣證實沒有違法情事、證明我完全清白」。

這是針對皮涅拉提出的第2起彈劾案。上一案在2019年提出，主要指責他殘酷鎮壓示威者，但未彈劾成功。

智利人民將在11月21日投票選出新總統和新國會，預期彈劾案會在此之前有結果。皮涅拉的第2個任期自2018年3月至2022年3月11日止。