監察院調查指台中市去年大幅調降公告地價逾2成，導致地價稅減徵17億，且減徵部分多為不到4％的大地主要求市府改善。時代力量台中黨部28日提出嚴正呼籲，市府施政須正視分配正義與財政永續；市府強調，此舉符合市長盧秀燕上任後積極推動的「輕稅簡政」，也是地價及標準評議委員會專業客觀的評議結果。

時代力量指出，監察院報告，市府去年以「財政容許、減輕民眾地價稅負擔與維持公告地價占市價比」為由，大幅調降公告地價2成，不僅幅度遠高於全國平均的0.66％，調降後公告地價佔市值比僅10.86％，六都居末，台中市整體地價稅減收17億餘元。

時力台中黨部說，幕僚單位早已提醒大幅減徵恐造成財政不良影響，市府依然故我，佯稱還稅於民、每戶平均可減稅1660元，但對於自用住宅採0.2％稅率及採第一級稅率1％等合計超過96％納稅人而言，平均僅減稅170、570元；反倒是採二到六級稅率者平均減稅3.8萬，453戶適用第六級稅率者更是平均減稅114.9萬。

時代力量強調，當八成縣市都在微幅調漲公告地價，台中市政府竟大幅調降2成導致財政短收17億，卻只有少數大地主獲益。時代力量台中黨部呼籲盧市府，正視分配正義與財政永續，切莫忽視貧富差距擴大、財政失衡等課題。

市府表示，2010年公告地價平均下跌20.06％，經計算有9成納稅人（約85萬戶）應納地價稅降低，一般用地平均減少約2560元，調降幅度約21％；自用住宅用地平均減少約168元，調降幅度約17％，此舉符合市長盧秀燕上任後積極推動的「輕稅簡政」。