國立台灣戲曲學院編排知名的傳統客家戲曲《天上聖母》，23日下午在新竹縣文化局演藝廳熱鬧上演，採免費索票入場，600個座位座無虛席，縣長楊文科和前縣長林光華到場欣賞，不時傳出看戲的阿公、阿婆熱情鼓掌和笑聲。

楊文科表示，2年前文化局曾邀請台灣戲曲學院青年劇團，在竹東二重五穀宮展演客家大戲「江湖風雲」，精彩演出獲得鄉親熱烈迴，當天他也在台下欣賞，十分難忘！

楊文科稱讚台灣戲曲學院是國內傳統戲曲人才養成的重要學府，更推行全國唯一12年一貫學制，網羅戲劇、音樂、舞蹈、雜技、文學等方面有長才的學生，學習客家傳統戲曲，傳承客家文化。

楊文科並向愛看戲的鄉親帶來好消息，指搭配新竹縣客家藝術節，規畫4團12場客家戲曲下鄉表演，台灣戲曲學院青年劇團10月30日、11月、12月有3場，分在竹東鎮五穀宮、惠昌宮及峨眉隆聖宮表演精彩客家大戲《神農大帝》、《姑嫂冤家》，歡迎鄉親踴躍前往欣賞。

台灣戲曲學院團長梁月？感謝縣長楊文科對客家文化的重視與推動，很高興再來新竹縣推廣客家大戲，《天上聖母》主要演繹海上守護神媽祖的傳奇故事，從立願得天書、離魂救漁民、桃花山降妖及智收海宴公等橋段，表現媽祖保佑四海昇平的救難精神，保佑眾人平平安安。

從苗栗來看戲的黃小姐表示，她很喜愛客家戲曲，是台灣戲曲學院的「鐵粉」，十分欣賞學生的精湛表演，會揪團親朋好友，跟著劇團到台灣南北各縣市看表演。