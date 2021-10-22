配合新北市政府推動的「三鶯文創整合計畫」，新北市客家文化園區30 日辦理「作客三鶯趣」，11 月6、7 日辦理「哈客童樂會」，邀請民眾到園區作客，認識三峽在地的茶、藍染，並且和孩子們在超級氣墊樂園，歡度愉快周末，活動皆採預約報名。

客家局長林素琴表示，30日辦理的「作客三鶯趣」活動，內容有藍染手作體驗、時尚講座、醃漬藝術線上活動、定向越野、藝文表演及創意市集等項目，其中藍染手作將邀請民眾製作獨具時尚及生活實用的筷套、束口袋紀念品，講座部分結合客家風格及在地文化性，玩出藍染時裝的美學新高度，定向越野則是首次結合客家文化內涵，讓親子們透過指北針、地圖等道具，在園區自然景觀場域及富有客家風格的藝文展廊中奔跑，是非常有人文特色的越野地圖競賽。

藝文表演則邀請斑馬人演劇團，表演結合肢體喜劇、特技、雜耍、魔術、舞蹈與音樂節奏等元素，活動現場還有繽紛氣球裝飾而成的童話布景，同時透過即時的網路直播，讓螢幕前的大小朋友同步參與。

另基於防疫考量，客家美食的醃漬技巧改為線上模式呈現，能在活動網頁中學到關於客家醃漬料理－福菜的小知識，還能透過人氣投票等任務取得多重的抽獎機會，獎品為園區必買的別緻福菜禮盒。

至於11 月的哈客童樂會，林素琴說，延續全國運動會在新北的熱潮，將新北市客家文化園區打造成超級氣墊樂園，讓各年齡層的小朋友都可以在運動型氣墊及競賽遊戲中，學習到可貴的運動家精神，活動中新北客園首次準備了長達16米的「極限體能王」氣墊，另外還有大球雷達賽、銀手衝浪手等關卡重磅登場，免費開放全國的小小運動員前來挑戰，現場參加競賽就可以獲得防水的觸控電子錶，表現優異還能獲頒市集折價券。

配合疫情防疫措施本系列活動的藍染手作、時尚講座、定向越野及氣墊樂園等項目，皆採預約報名方式，民眾可至新北市客家局Facebook 粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／ntpchakka／ ) 及新北市客家文化園區官方網站(https：／／www.hakka.ntpc.gov.tw／tw／)查詢。