西洋萬聖節即將到來，新北市立圖書館鶯歌分館特別結合「在地知識學專區」，推出鶯歌在地味的「妖一ㄢˊ惑眾」萬聖節活動，將帶大家用不同方式認識鶯歌妖怪傳說，找出藏匿新北市各地的鬼怪們。

傳說「鶯歌石」是一隻會吐霧食人的妖鳥，是鄭成功苦戰6天6夜，斬妖除魔的第1個妖怪。鶯歌分館結合「在地知識學專區」，推出的「妖一ㄢˊ惑眾」另類萬聖節活動，10月30日下午邀請到知名神怪故事作家瀟湘神，將帶大家認識鶯歌在地妖怪「鶯哥妖鳥」，以及尋找台灣限定的特有妖怪，來一趟新北地方傳說之旅。

鶯歌分館表示，30日上午免費的「妖『顏』惑眾」萬聖節親子彩妝DIY，專業的彩妝老師將教家長萬聖節DIY裝扮教學，讓爸爸媽媽不必花大錢便能快速的幫孩子打點搞鬼裝扮。即日起至11月14日止，上傳搞怪照片至新北市立圖書館臉書粉絲專頁，獲得按讚數最多的前三名，還可獲得精美小禮物。

另外，10月31日「妖『言』惑眾」故事活動，則透過有趣的鶯歌傳說軼事，搭配畫下想像中的鬼怪，帶小朋友認識鶯歌在地故事；至10月底止還有主題書展，將帶大家感受台灣專屬且獨特的妖怪文化。活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。

鶯歌分館「在地知識專區」除了展示日治時期鶯歌的一手史料，包括鶯歌最早的館藏《鶯歌庄文書》、《鶯歌庄圖書館要覽》、《鶯歌鄉土誌》等，同時還有深具歷史傳承的文生窯陶瓷等在地文史資料，還有珍藏的老照片展，讓大家可以穿梭時光，感受鶯歌過往的歷史面貌。