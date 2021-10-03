高鐵員工謊報身分打到第二劑莫德納，引發軒然大波，高雄市衛生局也證實已掌握人員身分，將會追究責任，而管理機關交通部也表示依規定處理，但有交部官員受訪時，直指根本原因在「疫苗不足」，讓鄉民全看呆，直呼「太誠實了吧」。

42名高鐵台中站員工闖高雄市立聯合醫院，謊報自己為第三類，在大鬧3小時的情況下，醫護不堪壓力妥協，員工們成功打到第二劑莫德納，但其中有人食髓知味，竟直接在臉書PO文炫耀，並教導如何鑽漏洞，如今更傳出北中南都有雙鐵人員試圖鑽漏洞，新北也有10人依樣畫葫蘆，但遭醫護強硬拒絕。

根據《聯合報》報導，交通部長王國材低調表示尊重調查，若有違規就一視同仁，秉公處理。但有交通部官員表示，會發生闖關偷打事件，根本原因還是在疫苗不足。

消息傳至PTT八卦版，不少鄉民驚呆，紛紛留言直呼：「挖靠，交通部太誠實了吧」、「這是吃了誠實豆沙包嗎XD」、「交通部造反啦XD」、「太老實了」、「粗暴言論duck不必」、「狠狠打臉阿中」、「心態真的很不健康欸」、「我們懷念他」。