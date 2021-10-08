近期有網友在臉書發文兜售1劑莫德納疫苗，日期只限昨日，價格為6000元。中央流行疫情指揮中心表示，目前了解此案是以個人名義，排到殘劑後希望轉讓，屬於個人的違法行為，和醫療院所無關。

今有媒體爆料指出，近期有網友在網路上發文，稱可提供1劑名額，如有急需或施打單劑滿10周者，可向他聯繫，價格為6000元，施打日期限昨天。

副指揮官陳宗彥表示，現在了解的是網友登記施打剩餘量，以個人名義排到殘劑，希望轉讓他人，和醫療院所無關，這種個人的違法行為一定會調查清楚，也呼籲民眾，只要預約登記完成，按照順序，可以順利安排接種，不需要進行非法行為。對於究竟違反什麼法律，他表示，會請司法檢查單位處理，也會請指揮中心法制單位做研議。

另有媒體人指出，過去自己曾爆料，大直有診所以1劑1萬6000元、2劑3萬2000元販售。對此陳宗彥表示，不管是機構或個人，有違法就會請地方政府配合查處