一位男子竟因為翻閱國中的信件，偶然發現自己欠一位同學15元，決定上網尋人「綽號叫圈的」，打算請對方吃飯。(摘自爆廢公社公開版)

欠債還錢是天經地義，但一位男子竟因為翻閱國中的信件，偶然發現自己欠一位同學15元。儘管已事隔多年，但他仍想償還欠債，於是決定上網尋人「綽號叫圈的」，打算請對方吃飯。沒想到尋人啟事還真的被本人看到，而且還是一位女神級正妹，告訴男子「不用還了」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出尋人啟事，「尋求台南永康區大灣高中國中部畢業83-86年次，綽號叫圈的」。他表示，最近翻閱到以前國中時期信件，內容提到「黑糖，15元什麼時候才給我呀！今天是聖誕節，所以祝你聖誕節快樂，圈上。」

原PO指出，多年後忽然翻到這封信，只希望這位叫「圈」的友人看到這篇文後能夠私訊他。「我現在有錢可以還你15元了，這幾年時間連本帶利還你150，順便帶你上餐館吃頓飯，抱歉欠你這麼久。」

沒想到，「圈」還真的看到了這篇文，在IG上轉發貼文表示「我就是圈圈本人」。(摘自爆廢公社公開版)

對此，網友紛紛表示，「好懷念這種紙條」、「滿滿的回憶」、「這封信……看起來是祝賀聖誕快樂，實際上重點是要叫你還她15元」。而沒想到，原PO當時的債主「圈」還真的看到了這篇文，在IG上轉發貼文表示「我就是圈圈本人」，峰迴路轉之後，雙方終於聯繫上。

最後，圈圈學妹告訴原PO，「15元不用還了當作找到一位親人。」於是原PO將150元給捐出。同時他也透露，「可是圈圈已婚了，有人願意當我的圈圈嗎？」讓不少網友笑說，「原來你是想以身相許，卻失敗了」、「感覺是正妹欸，早點還15塊，說不定就不會錯過姻緣」。