網路交友要小心！大陸一名男子透過網路認識一名漂亮女子小青（化名），兩人見面後相談甚歡，便前往飯店打算進一步連結，豈料，男子進房後即昏昏欲睡，醒來後更發現事情大條了。

綜合陸媒報導，男子透過一個社交平台認識了小青，兩人漸漸熟悉之後，相約出來見面約會，在聚會過程中雙方相當合得來，吃完飯後在氣氛使然下前往了飯店，打算享受肉體歡愉。

沒想到，男子進房後意識逐漸模糊，沒多久就睡著，隔日才清醒，但男子醒來時衣衫完整，卻伴隨著劇烈地頭痛，且無法穩穩地站起，關於前一天聚餐的細節、到飯店後所發生的事全都想不起。

不僅如此，男子發現他身上的財物被洗劫一空，連同手機、價值上萬元的金飾項鍊全都不見了，立刻報警處理。警方到場後，察覺事態有異，隨即替男子實施血液檢測，在其血液中發現安眠藥的常見成分，男子才猛然想起在與小青聚會時，曾喝了一瓶飲料。

警方循線逮捕小青到案，在小青的家中發現男子遺失的手機與項鍊，並在小青的背包找到安眠藥；小青向警方辯稱，她經常失眠，因此看醫生索取了藥物，但近期她手頭很緊，才決定在與男子吃飯時偷偷下藥，讓其昏迷後盜取財物。據了解，小青因涉犯竊盜罪，現遭到警方刑事拘留，待後續追究刑責。