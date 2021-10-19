1名妙齡女子日前剛搬來新北市板橋區國光路1處租屋處，14日外出時竟發現門口被放置血淋淋的「豬頭」當場嚇瘋，質疑遭跟蹤騷擾，警方事後調閱監視器，發現稍早1名男子疑似提著「豬頭袋子」到女子家門口，經查後雙方有感情糾紛，男子是女子的前男友，疑似因挽回感情不成才恐嚇嚇人，目前警方已要求男子到案說明。

據悉該名女子日前才剛來北部工作，在板橋國光路租房居住，14日下午4時許準備外出時竟發現門口地板上被放置1顆血淋淋的豬頭，她嚇得連忙通知男友到場並報警，她當場驚聲尖叫懷疑自己被跟蹤、騷擾，向海山警分局報案後也向媒體投訴說，「以為搬來板橋治安會更好，結果一出門就看到沾滿血的豬頭！」

1名妙齡女子日前剛搬來新北市板橋區國光路1處租屋，14日外出時竟發現門口被放置血淋淋的「豬頭」當場嚇瘋，質疑遭跟蹤騷擾。（警方提供）

警方調閱監視器發現，疑似有人刻意放置豬頭，且放置過程中相當清楚監視器位置，都很刻意避開監視器，警方正進一步追緝，嫌犯疑似駕駛一輛長期租賃的汽車到附近，再換搭乘計程車到現場，將朝恐嚇罪嫌偵辦。

而稍早警方表示已找到犯案男子，男子當時騎著摩托車到女子家門口丟棄豬頭，2人疑似是感情糾紛，男子是女子的前男友，疑似因挽回感情不成才恐嚇嚇人，目前警方已要求男子到案說明。