北市議員林穎孟12日踢爆北市府登錄打過期AZ疫苗，市府澄清是批號登錄錯誤，怎料林穎孟14日再爆，北市又有第2家醫院登錄注射過期疫苗。北市衛生局晚間回應，康寧醫院10月8日有兩個批號疫苗誤植，共263人接種紀錄錯誤登錄為K004C-CDC。

衛生局表示，因應中心綜合醫院疫苗批號登錄錯誤事件，13日已主動請中央全面清查北市COVID-19疫苗合約醫療院所預防接種登錄資料，下午中央告知康寧醫院似有批號登錄錯誤情事，北市衛生局隨即派員稽查，於晚間確認該院並無使用過期疫苗，惟10月8日計有263筆接種紀錄批號錯誤登錄為K004C-CDC。

衛生局強調，為避免發生資料庫大量資料修改之異常狀況，北市衛生局10月14日函請中央協助確認並更正兩間醫院的異常接種紀錄，以維護民眾權益。

衛生局說明，該局9月27日撥配5瓶批號K004C-CDCAZ疫苗給康寧醫院，已於10月1日全數接種完畢，經衛生局比對該院藥庫疫苗進出貨紀錄及疫苗接種名冊，疫苗配貨量與消耗量資料相符。

衛生局表示，康寧醫院10月8日施打AZ疫苗計263人，共有2個批號，分別為210159-CDC，效期至11月30日，施打242人，A1080-CDC，效期至明年1月31日施打21人。

衛生局說明，因該院電腦資訊系統未更新疫苗批號，接種紀錄以批次上傳至全國預防接種資訊系統(NIIS)，造成263人的疫苗接種紀錄均誤植為批號K004C-CDC，實際上並無存放及提供過期疫苗之情形。

衛生局表示，已給予該院行政指導，接種疫苗前務必「三讀五對」，確認疫苗廠牌、劑量及效期，並檢核疫苗接種紀錄上傳正確性，並請康寧醫院及中心綜合醫院提交檢討報告，要求醫院於疫苗批號修正後應逐一通知民眾以維護其權益。