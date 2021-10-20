【全程影音】疫苗接種量能吊車尾？ 北市重申「分配不均」反擊：中央說法讓醫護痛心

史上最複雜第12輪疫苗接種到來，台北市副市長蔡炳坤20日重申，中央提供的2階段疫苗需求明顯分配不均，第1階段需求拉到41萬、第2階段卻僅18萬，但北市不可能在2周內讓量能提高又降低。他也保證，在計算民眾疫苗需求和北市醫療量能後，劑量數絕對都夠讓市民施打，甚至還會剩下5.8萬劑。

根據指揮中心規畫，第12輪新冠肺炎疫苗分為22日起及28日起分2階段施打，BNT第1劑18日開始預約，AZ及莫德納第2劑19日開始預約，台北市為避免民眾混淆，安排診所統一施打莫德納疫苗、醫院負責BNT疫苗、AZ疫苗則在花博施打，引來不少民怨。

為此，蔡炳坤上午舉行記者會時表示，中央疫苗預約系統自7月中開設至今，通常會在每期開放預約前，告知地方大約有多少民眾登記，北市也會提供相應、甚至更多的量能，但每期的登記人數和實際預約量總有巨大落差，如第二期AZ疫苗，北市開出18.8萬的量能，卻僅有13.6萬人來預約，剩餘量為5.1萬，預約比例僅7成2，導致醫療資源浪費、醫護人員空等的情況。

蔡近一步指出，第12期不僅有3種疫苗同步接種，還分2階段進行，第1階段為10月22日到27日，總計施打6天，第2階段則是10月23日至11月3日，總計接種7天。中央在第1階段告知北市的需求是41萬，但北市提供27.3萬；第2階段需求則為18萬，北市能開出33.1萬，整體上總需求和北市醫療量能，最後還會剩下5.8萬劑左右。

蔡舉AZ疫苗為例，第1階段中央說需求是12.6萬，我們醫療量能是8萬多，不足的量能預計可能有4萬，也就是會有4萬多人沒預約到，但在第2階段，中央的需求是6.4萬，我們第2階段可以提供到12.8萬，結果AZ疫苗到第2階段可能會剩2.3萬劑。

蔡批評，中央第1階段需求拉到41萬、第2階段卻僅18萬，但北市每日接種量是4萬，不可能這周拉到2倍，下周又降到很低，對醫療院所不公平，他要告訴台北市民，第1階段沒預約到別擔心，第2階段3種疫苗絕對都夠、還會剩下，屆時還要回頭跟開出量能的醫療院所說抱歉。