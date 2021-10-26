韓國第3季經濟成長(GDP)趨緩，出口雖然持續強勁，但民眾看緊荷包以及建築與公共設施投資疲弱，讓整體經濟成長性變慢。

26日韓國央行最新數據顯示，當地第3季GDP成長僅0.3%，為過去5季以來最低。以第2季為例，GDP還有0.8%成長性。同時，占GDP近半的民眾消費項目，在第2季增加3.6%後，第3季反而萎縮0.3%。至於建築與公設投資方面，也分別下降3%與2.3%。

由於半導體與石油產品熱銷，上季出口增加1.5%，顯然已從第2季減少2% 的陰霾中走出。

嚴格的社交禁令，加上第3季熱浪來襲，以及原物料價格大漲，都讓韓國內需市場需求卻步。不過，韓國央行官員指出，其實目前最新經濟數字與8月份預估時差不多。若在第4季GDP可成長1.04%，2021年還是可以實現4%目標成長率。

韓國政府算盤撥的精，經濟學者專家則不以為然。法國興業銀行認為，全球供應鏈不順暢，將會給出口與製造業帶來壓力。

因韓國政府計劃在2022年初結束目前的社交禁令，因此商業活動可望重新回歸，同時，民眾消費也應該會同步增加。據悉，從11月1日開始將實施大解封的第1個階段。

另外韓國財政部也表示，暫時將主要石油產品的韓國國內稅減收20%，希望能稍緩解國際油價上漲所帶來的物價壓力。