自11月8日起，施打高端疫苗的民眾恐無法入境美國。時力立委陳椒華今日表示，衛福部長陳時中最近才說，正在協助高端取得國際認證，但施打高端的民眾，權益已然受到影響，政府應盡速提出相應措施。綠委何志偉建議，未來若有赴美需求的民眾提出申請，可考慮先提供認證疫苗。

美國近日宣布自11月8日起，非美國公民要入境美國，都得在登機前接種疫苗，並提供疫苗接種證明，但認證的疫苗僅WHO及美國FDA認可的緊急授權疫苗，台灣高端疫苗並未在列。

陳椒華指出，陳時中說，正在幫高端拿到國際認證，但高端一直到9月底才拿到歐洲藥品管理局的核准，開始做第三期試驗，可見高端取得國際認證還要一段時間，但現在全世界疫情開始趨緩，各國逐步恢復商務旅行，要出國的民眾將越來越多。

陳椒華要求，外交部及衛福部等單位，應針對有需要赴美需求，但卻因疫苗問題，而無法入境的民眾，例如官員赴美訪察、經商、求學等國人，儘速說明掌握目前美國及它國規劃實施的旅遊規範，並提出相關因應措施。

陳椒華說，很多民眾挺高端疫苗，現在卻遇到這種狀況，政府應想辦法讓他們的權益不受到影響，要盡快處理，避免造成支持政府政策，響應施打高端疫苗的國人，反而因此無法入境美國甚至其他國家。

何志偉表示，若是原本就已有赴美需求的民眾，應該都已經選擇施打美國認證的疫苗，但若有民眾將有赴美行程安排，是否先提供美國認可的疫苗，政府可以來想一下。