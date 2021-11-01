莫德納（Moderna）周日表示，公司已被通知美國食藥管理局（FDA）需要多一些時間完成其新冠疫苖用於12至17歲青少年的評估報告。

莫德納在聲明中表示，食藥管理局已經告知這項審查可能無法在 2022年1月以前完成，可能讓公司盡快為該年齡層取得新冠疫苖緊急使用授權（EUA）的計畫受阻。

莫德納執行長Stephane Bancel上周曾向路透社表示，根據與該主管機關的交涉，他認為莫德納的新冠疫苗將在未來幾周內獲准用於12至17歲青少年。

然而該美國生技公司周日卻表示，上周五晚間被告知FDA需要多一些時間評估最近有關於接種後心肌炎風險的國際分析報告，此類心臟炎症是一種較容易發生在年輕男性的罕見副作用。

莫德納表示，針對外部對於18歲以下人群接種莫德納疫苖後心肌炎風險增加的新報告，公司也正在進行審查。

莫德納在今年6月向美國申請12至17歲接種其疫苖的使用授權。輝瑞/BioNTech SE同為mRNA技術的新冠疫苗則已在5月時獲得美國FDA和疾病管制與預防中心（CDC）批准用於12至17歲青少年。

莫德納並表示，在FDA完成對12至17歲年齡層接種莫德納新冠疫苖的審查期間，公司將延後提交為6至11歲兒童接種一半劑量的EUA申請。莫德納原本單一劑新冠疫苖的劑量為50微克。